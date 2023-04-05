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17:55, 5 апреля 2023Культура

Скарлетт Йоханссон объяснила свое отсутствие в соцсетях

Скарлетт Йоханссон объяснила отсутствие в соцсетях тем, что она «слишком хрупкий человек»

Фото: Billy Bennight / Globallookpress.com

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон объяснила свое отсутствие в социальных сетях тем, что она «слишком хрупкий человек». Об этом пишет Page Six.

«Я не могу. Мое эго слишком хрупкое», — призналась Йоханссон в подкасте The Skinny Confidential Him & Her Podcast. Актриса поделилась, что однажды пыталась использовать Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) в течение трех дней, прежде чем заметила, что начинает испытывать дискомфорт.

По ее словам, она провела 20 минут, изучая чью-то страницу в соцсети.

При этом актриса отметила, что может получать дозу взаимодействия в социальных сетях через аккаунт своей компании по уходу за кожей.

В 2022 году актриса Эмбер Херд удалила аккаунт в Twitter, после того как соцсеть приобрел предприниматель Илон Маск, с которым она состояла в отношениях.

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Варвара Кошечкина
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