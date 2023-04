Скарлетт Йоханссон объяснила свое отсутствие в соцсетях

Скарлетт Йоханссон объяснила отсутствие в соцсетях тем, что она «слишком хрупкий человек»

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон объяснила свое отсутствие в социальных сетях тем, что она «слишком хрупкий человек». Об этом пишет Page Six.

«Я не могу. Мое эго слишком хрупкое», — призналась Йоханссон в подкасте The Skinny Confidential Him & Her Podcast. Актриса поделилась, что однажды пыталась использовать Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) в течение трех дней, прежде чем заметила, что начинает испытывать дискомфорт.

По ее словам, она провела 20 минут, изучая чью-то страницу в соцсети.

При этом актриса отметила, что может получать дозу взаимодействия в социальных сетях через аккаунт своей компании по уходу за кожей.

