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00:48, 5 апреля 2023Мир

В Турции заявили о всеобщей зависти из-за беспристрастной позиции Эрдогана

Глава МИД Турции: общение Эрдогана как с Путиным, так и с Зеленским вызывает зависть
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Umit Bektas / Reuters

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о всеобщей зависти из-за способности президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана поддерживать общение как с российским коллегой Владимиром Путиным, так и с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает информационное агентство Anadolu.

«Сейчас все ценят беспристрастную позицию Турции, все завидуют тому, что наш президент общается с обеими сторонами конфликта», — отметил Чавушоглу. Он подчеркнул, что Анкара намерена продолжать придерживаться непредвзятой политики, пообещав, что страна не вступит в войну.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что зерновая сделка была заключена именно в Стамбуле. По его словам, посредничество Турции уже стало брендом.

Ранее турецкий лидер сообщил, что находится в постоянном диалоге с Зеленским и Путиным. Он рассказал, что общается с главами стран практически каждую неделю.

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Варвара Кузьмина
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