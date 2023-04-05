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22:16, 5 апреля 2023Интернет и СМИ

В США заявили о завершении эпохи американской гегемонии на Ближнем Востоке

The Washington Post: эпоха американской гегемонии на Ближнем Востоке закончилась

Фото: Walter Martin / Unsplash

Эпоха американской гегемонии на Ближнем Востоке закончилась, заявил колумнист Дэвид Игнатиус в своей статье для The Washington Post (WP).

Журналист отметил, что Саудовская Аравия послала Вашингтону сигнал, сократив добычу нефти в стране. По его мнению, данный шаг показал американским властям, что Соединенные Штаты больше не командуют рынком нефти на Ближнем Востоке. «Хорошо это или плохо, но эпоха американской гегемонии на Ближнем Востоке закончилась», — написал он.

Колумнист добавил, что для администрации президента США Джо Байдена, которая пытается сдержать инфляцию и избежать рецессии в стране, повышение цен под руководством Саудовской Аравии сравнимо с «тычком в глаз».

Ранее сообщалось, что решение ОПЕК+ сократить добычу нефти стало «ударом под дых» для авторитета США. По данным Global Times, решение ОПЕК+ продемонстрировало ослабление способности американских властей манипулировать важными политическими решениями других стран, «несмотря на мощные геополитические инструменты в их руках».

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