GT: решение ОПЕК+ сократить добычу нефти стало «ударом под дых» для авторитета США

Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти стало «ударом под дых» для авторитета США. Об этом пишет Global Times (GT).

Отмечается, что решение ОПЕК+ продемонстрировало ослабление способности американских властей манипулировать важными политическими решениями других стран, «несмотря на мощные геополитические инструменты в их руках».

По словам автора материала, грабительская политика Соединенных Штатов в нефтяной сфере вызывает всеобщее осуждение.

Профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун в качестве примера привел вытеснение российского черного золота с европейского рынка поставок, которое было направлено на освобождение места для собственных энергоресурсов.

По его мнению, Вашингтон готов использовать шантаж, разжигание кризисов и конфликты ради удержания мирового рынка нефти «в собственных руках». Он также заявил, что Соединенные Штаты стремятся использовать нефть в качестве инструмента ведения геополитической борьбы, «а не для продвижения глобального общественного блага».

После того, как 2 апреля девять из 20 участников сделки ОПЕК+, включая Россию, приняли решение сократить добычу нефти, цены на топливо резко выросли. Сообщается, что стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 7,12 процента, до 81,09 доллара за баррель, а июньских фьючерсов на нефть Brent — на 7,13 процента, до 85,59 доллара за баррель.