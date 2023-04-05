Оборонная промышленность Германии поднялась после начала СВО

Bloomberg: немецкая оборонная промышленность рекордно растет после начала СВО

Оборонная промышленность Германии показывает рекордные темпы роста с момента начала российской спецоперации (СВО) на Украине. Это связано с перевооружением армий многих стран в ответ на проведение российской СВО, сообщает Bloomberg.

Объемы немецкой оборонной промышленности выросли по итогам прошлого года. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, экспорт вооружения из Германии составил 4,7 процента от всего мирового экспорта, уступив США, Франции, России, Китаю и Италии.

Немецкие оборонные компании получают рекордные доходы, так как после начала украинского конфликта многие страны начали перевооружение своих армий. Ранее Германия не наращивала экспорт вооружения из-за пацифистских настроений в обществе после Второй мировой войны.

«Многие теперь понимают, что безопасность не является данностью — за нее надо бороться», — подчеркнул Армин Паппергер, глава крупнейшего немецкого оборонного концерна Rheinmetall. Именно этот фактор он считает ключевым в росте экспорта вооружения.

Акции Rheinmetall выросли почти втрое с тех пор, как началась СВО. В результате рыночная стоимость концерна превысила 10 миллиардов евро. 16 марта компания сообщила о рекордной прибыли, рекордных новых заказах и рекордном объеме незавершенного производства в размере 26,6 миллиарда евро.

Еще одним фактором роста стала отмена запрета на отправку оружия в зоны конфликтов с целью оказания помощи Киеву. Также появился специальный фонд в размере 100 миллиардов евро для модернизации техники бундесвера. Ранее комиссар по делам вооруженных сил Германии Ева Хегль заявила, что при нынешних темпах закупок для этого потребуется примерно 50 лет.