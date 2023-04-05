Дипломаты США в России выразили надежду получить доступ к Гершковичу

Белый дом заявил, что дипломаты США в России надеются получить доступ к Гершковичу

Дипломаты США выразили надежду добиться консульского доступа к арестованному в России американскому журналисту Эвану Гершковичу и рассчитывают увидеться с ним через «пару дней». Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов, трансляцию вел Fox News.

По словам Жан-Пьер, судьба работника газеты Wall Street Journal, который обвиняется в шпионаже, — приоритет для президента США Джо Байдена.

Она подчеркнула, что посольство США в Москве пока не получило санкции на консульский доступ, несмотря на неоднократные просьбы.

30 марта корреспондента американской газеты The Wall Street Journal задержали в Екатеринбурге. ФСБ подозревает его в сборе составляющих государственную тайну материалов о предприятии российской оборонной промышленности. Там сочли, что он действовал по заданию США.