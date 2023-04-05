Путин освободил от должности еще одного замглавы МЧС

Президент России Путин освободил от должности замглавы МЧС генерал-полковника Гречушкина

Президент России Владимир Путин освободил от должности замглавы МЧС генерал-полковника Николая Гречушкина. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

29 марта глава государства отстранил еще одного замминистра — Александра Чуприяна.

В указе президента не называется причина, по которой Гречушкин покинул свой пост. Документ вступил в силу в день подписания, 5 апреля.

Николай Гречушкин с 2008 по 2014 год занимал посты замдиректора, директора департамента тыла и вооружения МЧС. В 2018 году он был назначен замминистра МЧС. Награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» I степени и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.