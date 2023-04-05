Десятки людей оказались в снежном плену после схода лавины в Индии

NDTV: в Индии после схода лавины под снегом могут находиться от 20 до 30 человек

По меньшей мере семь человек погибли, 23 пострадали, еще десятки людей оказались в снежном плену после схода лавины в Индии. Об увеличении числа жертв сообщает телеканал NDTV.

По информации местных властей, в настоящее время под завалами снега в Гималаях в северо-восточном индийском штате Сикким могут находиться от 20 до 30 человек.

Лавина сошла примерно в 12:15 (09:45 по Москве) на трассе имени Джавахарлала Неру недалеко от перевала Нату-Ла 4 апреля. На месте происшествия продолжают работать спасатели. В момент схода лавины в районе находились порядка 150 человек, большинству удалось выбраться самим.

Генконсульство России в индийской Калькутте, в консульском округе которого находится штат Сикким, выясняет, были ли российские граждане среди попавших под лавину отдыхающих. В настоящее время информации о пострадавших соотечественниках нет.