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10:08, 5 апреля 2023Путешествия

Десятки людей оказались в снежном плену после схода лавины в Индии

NDTV: в Индии после схода лавины под снегом могут находиться от 20 до 30 человек

Фото: Dchauy / Shutterstock / Fotodom

По меньшей мере семь человек погибли, 23 пострадали, еще десятки людей оказались в снежном плену после схода лавины в Индии. Об увеличении числа жертв сообщает телеканал NDTV.

По информации местных властей, в настоящее время под завалами снега в Гималаях в северо-восточном индийском штате Сикким могут находиться от 20 до 30 человек.

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Лавина сошла примерно в 12:15 (09:45 по Москве) на трассе имени Джавахарлала Неру недалеко от перевала Нату-Ла 4 апреля. На месте происшествия продолжают работать спасатели. В момент схода лавины в районе находились порядка 150 человек, большинству удалось выбраться самим.

Генконсульство России в индийской Калькутте, в консульском округе которого находится штат Сикким, выясняет, были ли российские граждане среди попавших под лавину отдыхающих. В настоящее время информации о пострадавших соотечественниках нет.

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Валентина Процкова
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