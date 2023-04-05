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15:27, 5 апреля 2023Наука и техника

Космонавт рассказал о влиянии магнитных бурь на МКС

Космонавт Борисенко рассказал о проблемах со связью на МКС из-за магнитных бурь
СюжетМагнитные бури:

Фото: Денис Матвеев / Роскосмос

Магнитные бури не могут привести к серьезным проблемам на Международной космической станции (МКС), но они влияют на систему связи. Об этом рассказал Герой России, космонавт Андрей Борисенко в беседе с News.ru.

По его словам, некоторая аппаратура станции может почувствовать влияние магнитных бурь, но все зависит от того, как меняется магнитное поле Земли.

«У меня нет данных, говорящих о том, что на МКС могут возникнуть серьезные проблемы. Магнитная буря влияет на оборудование МКС так же, как и влияла бы на него на Земле. Магнитные бури происходят каждый год, вопрос в их интенсивности. Да, могут возникнуть проблемы со связью, но не сильнее тех, что возникают в подобных ситуациях на Земле», — сказал космонавт.

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Даниил Иринин
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