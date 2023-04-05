Космонавт рассказал о влиянии магнитных бурь на МКС

Космонавт Борисенко рассказал о проблемах со связью на МКС из-за магнитных бурь

Магнитные бури не могут привести к серьезным проблемам на Международной космической станции (МКС), но они влияют на систему связи. Об этом рассказал Герой России, космонавт Андрей Борисенко в беседе с News.ru.

По его словам, некоторая аппаратура станции может почувствовать влияние магнитных бурь, но все зависит от того, как меняется магнитное поле Земли.

«У меня нет данных, говорящих о том, что на МКС могут возникнуть серьезные проблемы. Магнитная буря влияет на оборудование МКС так же, как и влияла бы на него на Земле. Магнитные бури происходят каждый год, вопрос в их интенсивности. Да, могут возникнуть проблемы со связью, но не сильнее тех, что возникают в подобных ситуациях на Земле», — сказал космонавт.

В марте стало известно, что в проекте федерального бюджета США на 2024 финансовый год предусмотрено выделение средств на создание тягача для затопления МКС.

В феврале научно-технический совет «Роскосмоса» одобрил решение о продлении срока службы российского сегмента МКС до 2028 года.