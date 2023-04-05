Омоновец нашел противотанковую мину в мусорке во время прогулки с собакой

В Ялте омоновец нашел противотанковую мину в мусорном баке во время прогулки с собакой

В Ялте омоновец нашел противотанковую мину в мусорном баке во время прогулки с собакой и сам оцепил место. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Подозрительный предмет лежал в мусорке возле колледжа. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб выяснили, что мина учебная. Охранник учебного заведения предположил, что студенты могли стащить боеприпас из кабинета ОБЖ, однако преподаватели сказали, что на их занятиях учебные мины не используются.

Пока неизвестно, кто выкинул снаряд в помойку.

Ранее сообщалось, что в Петербурге владелец собаки нашел в парке под кустом пакет с человеческой головой.