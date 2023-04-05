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16:34, 5 апреля 2023Бывший СССР

В Польше назвали поезд Зеленского железнодорожным лимузином

Польский Fakt назвал поезд президента Украины Зеленского железнодорожным лимузином

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Журналисты польского издания Fakt назвали поезд президента Украины Владимира Зеленского железнодорожным лимузином, в котором есть просторная спальня, отделанная мозаикой ванная комната и хорошо оборудованная кухня.

Уточняется, что вагон специально приспособлен для перевозки VIP-персон. Кроме того, в поезде есть конференц-зал и комфортабельные помещения для охраны. «Все это в оттенках золота, что создает впечатление необычайной роскоши», — пишет Fakt.

Вагон, в котором Зеленский прибыл в Польшу, является одним из десяти подобных салонов повышенной комфортности. Отмечается, что его отремонтировала польская компания, а на этапе работ интерьер подвергался критике из-за ассоциаций с временами бывшего украинского президента Виктора Януковича. Как сообщает издание, президент США Джо Байден ехал на таком поезде в Киев.

Ранее Зеленский заявил, что между народами Польши и Украины не будет существовать никаких границ в сферах политики, экономики и истории. Об этом он рассказал на встрече с польским коллегой Анджеем Дудой во время своего визита в страну.

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Кристина Есикова
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