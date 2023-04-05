Стало известно о возобновлении горных работ на шахте «Листвяжная» после аварии

На шахте «Листвяжная» решили продолжить горные работы после гибели 51 шахтера в 2021 году

На шахте «Листвяжная» возобновят горные работы после гибели шахтеров шахтера при взрыве в 2021 году. Об этом стало известно из сообщения ТАСС .

Авария на «Листвяжной» произошла в Кузбассе 25 ноября 2021 года. Погиб 51 человек, еще 106 россиян пострадали. После ЧП следователи завели два дела и арестовали пять человек: директора шахты, его заместителя, начальника и двоих работников Ростехнадзора, которые до аварии проверяли предприятие.