Дженнифер Энистон назвала ошибкой покупку на первый гонорар за роль в «Друзьях»

Дженнифер Энистон назвала ошибкой покупку подержанной машины на первый гонорар за «Друзей»

Американская актриса Дженнифер Энистон назвала ошибкой покупку, которую она совершила, получив свой первый гонорар за роль персонажа Рэйчел Грин в сериале «Друзья». На эту тему она высказалась в интервью изданию Popsugar, размещенном в TikTok.

Звезда рассказала, что приобрела винтажный автомобиль Mercedes-Benz 280SL кремового цвета за 13 тысяч долларов (около 30 миллионов рублей по курсу 1994 года). По ее словам, машина сломалась практически сразу, как только владелица села за руль. «Я купила ее [машину] и поехала на ней. Потом я поехала на ней снова, и с тех пор она больше не заводилась. Она была неисправна», — вспомнила Энистон.

Актриса считает, что совершила оплошность из-за отсутствия опыта в покупке подержанных автомобилей. «Я не знала, как еще можно ее протестировать. Это была просто милая ошибка в возрасте 25 лет», — заключила она.

В марте Дженнифер Энистон сообщила о негативной реакции современной молодежи на сериал «Друзья». По ее мнению, сегодня выросло целое поколение молодых людей, которые считают сериал «Друзья» оскорбительным из-за якобы сексистских и гомофобных шуток. Она подчеркнула, что в то время люди «не были так чувствительны, как сейчас».