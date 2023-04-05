Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:01, 5 апреля 2023Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret показала фигуру в бикини в 41 год

Daily Mail: папарацци сняли 41-летнюю модель Алессандру Амбросио в бикини на пляже

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Бывший «ангел» Victoria's Secret, бразильская супермодель Алессандра Амбросио показала фигуру в бикини. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Папарацци сняли известную манекенщицу на пляже города Флорианополиса, Бразилия. 41-летняя знаменитость надела на отдых спортивное зеленое бикини, которое подчеркивало ее стройную фигуру, и уложила волосы в высокий пучок. При этом она дополнила образ золотым колье с подвеской и серьгами-гвоздиками. Компанию модели составил десятилетний сын Ноа Феникс Амбросио-Мазур, которому она помогала осваивать доску для серфинга. Мальчик предстал перед камерой в оранжевых шортах.

В интервью изданию Harper’s Bazaar в 2022 году Амбросио рассказывала, что хочет, чтобы ее дети одевались так, как им нравится, и вырабатывали собственный стиль. «Желаю, чтобы они были счастливы и чувствовали себя комфортно в своих телах», — заявила знаменитость.

В марте Алессандра Амбросио появилась на ковровой дорожке афтепати кинопремии «Оскар» в откровенном наряде. 41-летняя манекенщица пришла на вечеринку Vanity Fair в платье из сетки серебристого цвета с открытой спиной. На размещенных кадрах видно, что прозрачная ткань вещи демонстрирует грудь знаменитости, отказавшейся от бюстгальтера.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Трампа отпустили
В наибольшей московской квартире поместилось бы 147 самых маленьких
Первая леди будет присутствовать на коронации Карла III вместо Байдена
Трамп прокомментировал обвинения против себя
Бывший «ангел» Victoria's Secret показала фигуру в бикини в 41 год
В США арест Трампа процитировали цитатой Лаврентия Берии
В Турции заявили о всеобщей зависти из-за беспристрастной позиции Эрдогана
В России разработали учебник по украинскому языку
В Москве и Петербурге откроют визовые центры Китая
Испытания американского дрона-камикадзе показали на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.