Бывший «ангел» Victoria's Secret показала фигуру в бикини в 41 год

Daily Mail: папарацци сняли 41-летнюю модель Алессандру Амбросио в бикини на пляже

Бывший «ангел» Victoria's Secret, бразильская супермодель Алессандра Амбросио показала фигуру в бикини. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Папарацци сняли известную манекенщицу на пляже города Флорианополиса, Бразилия. 41-летняя знаменитость надела на отдых спортивное зеленое бикини, которое подчеркивало ее стройную фигуру, и уложила волосы в высокий пучок. При этом она дополнила образ золотым колье с подвеской и серьгами-гвоздиками. Компанию модели составил десятилетний сын Ноа Феникс Амбросио-Мазур, которому она помогала осваивать доску для серфинга. Мальчик предстал перед камерой в оранжевых шортах.

В интервью изданию Harper’s Bazaar в 2022 году Амбросио рассказывала, что хочет, чтобы ее дети одевались так, как им нравится, и вырабатывали собственный стиль. «Желаю, чтобы они были счастливы и чувствовали себя комфортно в своих телах», — заявила знаменитость.

В марте Алессандра Амбросио появилась на ковровой дорожке афтепати кинопремии «Оскар» в откровенном наряде. 41-летняя манекенщица пришла на вечеринку Vanity Fair в платье из сетки серебристого цвета с открытой спиной. На размещенных кадрах видно, что прозрачная ткань вещи демонстрирует грудь знаменитости, отказавшейся от бюстгальтера.