В российском городе пенсионерке предложили прописаться в нежилом доме

В Салехарде стоящей в очереди на жилье пенсионерке предложили прописаться в нежилом доме

В городе Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) выселяемой из служебной квартиры пенсионерке предложили оформить регистрацию в нежилом доме. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание URA.RU.

Жительницу Салехарда Надежду Окотэтто решили выселить по причине того, что ее дочь взяла в ипотеку земельный участок, в документах на который пенсионерка никак не фигурирует. «Там стоит балок непригодный для жизни: нет отопления и привозная вода. Из-за того, что документально участок оформлен как жилой дом, меня с дочкой и внучкой выгоняют из служебного жилья», — объяснила пожилая женщина. При этом местные власти разрешили ей остаться в служебной квартире, пока будут идти судебные разбирательства, однако ничего не предложили ей взамен.

Окотэтто стоит в нескольких очередях на получение недвижимости, в том числе с 2022 года по программе по обеспечению жильем граждан из числа коренных малочисленных народов Севера. По ее словам, в случае согласия на прописку в нежилом помещении ее «выкинут со всех очередей», и она останется ни с чем. Пенсионерка добавила, что такой же позиции придерживаются и юристы, к которым она обращалась. Кроме того, очереди и так практически не двигаются — после 20 лет ожидания Окотэтто остается 58-й в списке по вышеупомянутой программе.

«Мне предложили получить прописку в доме, который купила дочь — он нежилой. Там нет коммуникаций необходимых. А власти хотят, чтобы я переехала туда с дочкой и пятилетней внучкой. И сказали, что пока длятся судебные процессы, у меня есть время решить мои жилищные вопросы», — уточнила пенсионерка. Издание направило запрос в пресс-службу администрации Салехарда, однако не получило от нее ответа.