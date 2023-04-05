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16:41, 5 апреля 2023Бывший СССР

Бывший посол ЛНР предрек «нежную оккупацию» Украины Польшей

Экс-посол ЛНР Мирошник назвал слова Зеленского шагом к «нежной оккупации» Украины Польшей

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Бывший посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник предрек «нежную оккупацию» Украины Польшей. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, заявление президента Украины Владимира Зеленского о скором исчезновении каких-либо границ между республикой и Польшей говорит о подготовке к поглощению украинских территорий Варшавой.

«Вслед за предоставлением "особого статуса" полякам на Украине снятие границ — это этап к фактическому поглощению, при этом не так важно, как оно будет оформлено. Это "нежная оккупация": пока украинцев толкают на войну с Россией, нежно и по-братски оккупируют их землю исключительно из благих побуждений, чтобы "москалям не досталась"», — предположил он.

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Алевтина Запольская
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