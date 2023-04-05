Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:09, 5 апреля 2023Мир

Экс-аналитик назвал нелепыми планы Нуланд на Крым

Экс-аналитика ЦРУ Макговерна рассмешили планы Нуланд по демилитаризации Крыма
Виктория Нуланд

Виктория Нуланд. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн назвал нелепыми планы заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд по демилитаризации Крыма. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Она говорит, что мы как минимум должны демилитаризировать Крым. Да ладно!» — прокомментировал Макговерн, рассмеявшись. По его словам, такие высказывания со стороны администрации американского президента Джо Байдена усугубляют его положение, загоняя политика «все в большие и большие проблемы». Экс-аналитик отметил, что главе США «необходимо проснуться» и осознать возможные последствия подобных заявлений. Он также добавил, что Нуланд не удастся реализовать свою идею.

Ведущий программы разделил точку зрения бывшего сотрудника ЦРУ, заявив, что замгоссекретаря живет в другом мире. Кроме того, он выразил сомнение, что российский президент Владимир Путин согласится на демилитаризацию полуострова и вывод с него войск.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Трамп предупредил о катящихся в ад США
В США предупредили о неизбежности ядерной войны
Задержание подозреваемой в шпионаже супружеской пары сняли на видео
Экс-аналитик назвал нелепыми планы Нуланд на Крым
Мужчина неудачно высморкался и оказался прикован к кровати
Психолог назвал особенности секса после 60 лет
Экс-сотрудник Белого дома заявил о неизбежности ядерной войны
Барановская и Аршавин воссоединились ради дочери
Сдерживание потепления спасет тысячи жизней от смерти из-за жары
Российские штурмовики уничтожили блиндаж ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.