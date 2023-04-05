Экс-аналитика ЦРУ Макговерна рассмешили планы Нуланд по демилитаризации Крыма

Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн назвал нелепыми планы заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд по демилитаризации Крыма. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Она говорит, что мы как минимум должны демилитаризировать Крым. Да ладно!» — прокомментировал Макговерн, рассмеявшись. По его словам, такие высказывания со стороны администрации американского президента Джо Байдена усугубляют его положение, загоняя политика «все в большие и большие проблемы». Экс-аналитик отметил, что главе США «необходимо проснуться» и осознать возможные последствия подобных заявлений. Он также добавил, что Нуланд не удастся реализовать свою идею.

Ведущий программы разделил точку зрения бывшего сотрудника ЦРУ, заявив, что замгоссекретаря живет в другом мире. Кроме того, он выразил сомнение, что российский президент Владимир Путин согласится на демилитаризацию полуострова и вывод с него войск.