Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:26, 19 февраля 2023Россия

В Кремле оценили заявление Нуланд о легитимных целях в Крыму

Песков заявил, что слова Нуланд о целях в Крыму подчеркивают разногласия России и США

Фото: Konstantin Dyadyun / Unsplash

Заявление заместителя главы Госдепартамента США Виктории Нуланд о том, что военные базы в Крыму являются легитимными целями для Киева, подчеркивают глубину разногласий, существующих между Россией и США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости в воскресенье, 19 февраля.

«Это лишний раз подчеркивает глубину наших разногласий, подчеркивает, наверное, роль Соединенных Штатов как главного провокатора той международной напряженности, которая есть», — заявил пресс-секретарь российского президента.

По его словам, Нуланд относится к наиболее агрессивным ястребам в американской политике, и точка зрения, которую она озвучивает, в целом уже хорошо известна российской стороне.

Ранее в феврале Нуланд назвала военные базы в Крыму легитимными целями для Украины. По ее словам, «существуют массивные военные сооружения в Крыму, которые Россия превратила в важные логистические точки».

В российском МИД в ответ призвали Нуланд замгоссекретаря США заняться белыми шарами и НЛО, а не грезить поражением России и призывать киевский режим атаковать Крым.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Кремле оценили заявление Нуланд о легитимных целях в Крыму
Игрок «Шинника» рассказал о реакции тренера на драку с украинскими футболистами
В Совфеде высказались о последствиях политического кризиса в Молдавии для Европы
Суд в Белоруссии вынес приговор выступившему против Лукашенко экс-послу
Врач «Шинника» рассказал о состоянии игроков после драки с украинцами
Стало известно о смерти известного русского писателя Леонида Жуховицкого
Названа главная ошибка США в отношении России
Мужчина выбежал из самолета и разделся на взлетной полосе в Домодедово
Стали известны подробности разговора Махачева и Волкановски после боя
В Крыму национализировали 700 объектов имущества украинских олигархов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.