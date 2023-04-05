Стилист Рогов назвал самую модную верхнюю одежду на весну
Российский стилист Александр Рогов назвал самую модную верхнюю одежду на весну 2023 года. Соответствующими размышлениями на данную тему он поделился в своем Telegram-канале.
Специалист рассказал, что в теплом сезоне актуальным станет лаковое пальто. В качестве примера эксперт разместил несколько фотографий с упомянутым предметом гардероба. На размещенных кадрах запечатлены модели, позирующие в красных, бордовых, черных, коричневых и фиолетовых вариантах.
Кроме того, на снимках видно, что манекенщицы добавили к своим образам кожаные сумки в тон пальто или сделали их цветовым акцентом.
В марте Александр Рогов перечислил три новых модных тренда в одежде. Так, специалист назвал в числе актуальных предметов гардероба изделия с принтом «горох», которые представлены такими брендами, как Balmain, Miu Miu и Valentino. В то же время популярными стали галстуки в качестве дополнения к женским образам и большие банты на нарядах.