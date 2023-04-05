Стилист Рогов назвал самую модную верхнюю одежду на весну

Стилист Александр Рогов назвал лаковое пальто самой модной верхней одеждой на весну

Российский стилист Александр Рогов назвал самую модную верхнюю одежду на весну 2023 года. Соответствующими размышлениями на данную тему он поделился в своем Telegram-канале.

Специалист рассказал, что в теплом сезоне актуальным станет лаковое пальто. В качестве примера эксперт разместил несколько фотографий с упомянутым предметом гардероба. На размещенных кадрах запечатлены модели, позирующие в красных, бордовых, черных, коричневых и фиолетовых вариантах.

Кроме того, на снимках видно, что манекенщицы добавили к своим образам кожаные сумки в тон пальто или сделали их цветовым акцентом.

В марте Александр Рогов перечислил три новых модных тренда в одежде. Так, специалист назвал в числе актуальных предметов гардероба изделия с принтом «горох», которые представлены такими брендами, как Balmain, Miu Miu и Valentino. В то же время популярными стали галстуки в качестве дополнения к женским образам и большие банты на нарядах.