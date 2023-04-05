Эсеры в Заксобрании Петербурга вышли из «Справедливой России»

Депутат Шишкина заявила, что фракция «СР» в заксобрании Петербурга выходит из партии

Депутаты фракции «Справедливой России — Патриоты — За правду!» («СР») в Заксобрании Петербурга объявили о выходе из рядов партии. Об этом заявила на брифинге депутат Марина Шишкина, передает ТАСС.

Она пояснила, что все уже бывшие эсеры недовольны последними изменениями в партийной политике. «Это решение родилось не сегодня. Мы долго совещались и приняли его только тогда, когда оно стало коллегиальным. Почему мы это сделали? Каждый из нас, как нам кажется, вступал в другую партию, социалистическую, социал-демократическую, на щите которой основной была идея социальной справедливости и большие проблемы маленьких людей», — подчеркнула депутат Шишкина.

По ее словам, сейчас члены фракции чувствуют в себе необходимость выбрать другой политический путь. Сама Шишкина призналась, что в последнее время ей в партийной риторике недоставало человечности.

Она выразила благодарность главе эсеров Сергею Миронову, а также спикеру петербургского парламента Александру Бельскому, которые приняли ее отставку.

В Telegram-канале депутат написала, что покидает пост заместителя спикера городского парламента, чтобы заняться новым политическим проектом, «близким ей по духу и по совести».

20 марта лидер «Справедливой России» рассказал о неизбежном объединении с КПРФ в будущем. По мнению Миронова, объединение двух партий является неизбежным, но это вряд ли произойдет при нынешнем руководстве коммунистов.