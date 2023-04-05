Во Франции предложили новый тип антироссийских санкций

Французский депутат Патрие-Лейтю призвал запретить компаниям из ЕС создавать франшизы в РФ

Многие европейские компании в обход санкций продолжают работать в России через франшизы, сообщил депутат Национального собрания Франции Жереми Патрие-Лейтю. В связи с этим в своем обращении к главе МИД Франции Катрин Коллонне, с которым ознакомилась «Лента.ру», он призвал ввести против Москвы новый тип санкций посредством внедрения «исключительного механизма» налогообложения, который ограничит для европейских компаний возможность создавать в России франшизные предприятия.

Обосновывая необходимость введения новых санкций против России, Патрие-Лейтю напоминил о заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который 10 марта выразил мнение, что ЕС почти исчерпал свои санкционные возможности для воздействия на Москву.

Однако европейские компании, в том числе французские, по-прежнему активны в России. Некоторые из них даже снова открываются там, используя франшизы Жереми Патрие-Лейтю депутат Национального собрания Франции

В связи с этим депутат обратился к главе французского внешнеполитического ведомства Катрин Колонне с вопросом о позиции правительства относительно необходимости введения мер в отношении компаний, продолжающих свою работу в России. По его словам, крупные западные предприятия необходимо «удержать» от присутствия в «стране, которая стала открыто враждебной Европе».

«В частности, он (Патрие-Лейтю — прим. "Ленты.ру") хотел бы узнать его (правительства — прим. "Ленты.ру") мнение о возможности внедрения исключительного механизма на европейском или французском уровнях, направленного на конфискационное налогообложение прибыли, полученной от деятельности этих компаний в России, и перенаправление доходов от этого налога на финансирование помощи в приеме украинских беженцев и помощи в гуманитарных акциях на Украине», — предложил Патрие-Лейтю.

Ранее французский общественный деятель, вице-президент Международного движения русофилов Фабрис Эмманюэль Жильбер Сорлин сообщил, что простые граждане Франции выступают против поставок вооружений Киеву и не желают втягивания в конфликт с Россией.

«Французский народ не хотел и не хочет этой войны, он хочет мира с Россией и, как и большинство европейских народов, находится буквально в заложниках у решений своего правительства, а в большей степени — решений американского правительства», — подчеркнул эксперт.