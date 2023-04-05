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14:15, 5 апреля 2023Бывший СССР

Стало известно о протестах во Львове против перехода церкви УПЦ к ПЦУ

«Прямой»: во Львове около церкви УПЦ люди протестуют против перехода к ПЦУ

Кадр: видео Telegram-канал ПРЯМИЙ

Во Львове около церкви Святого Георгия Победоносца Украинской православной церкви (УПЦ) собрались люди, которые протестуют против ее перехода в Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом сообщает в своем Telegram-канале телеканал «Прямой».

«На место уже приехала полиция», — сказано в публикации.

Ранее в городе начали процесс перевода храма в ПЦУ. Глава областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий выразил надежду, что в ближайшее время церковь станет «гарнизонным храмом ПЦУ». По его словам, прихожане принимали решение о ее переводе. Также мэр Львова Андрей Садовой заявил, что церковь Святого Георгия Победоносца принадлежит религиозной общине, которая якобы отрекается от УПЦ.

4 апреля члены Хмельницкого городского совета лишили Украинскую православную церковь права пользования землей собора, захваченного ПЦУ. Решение приняли на внеочередной сессии горсовета. Оно касается Свято-Покровского кафедрального собора.

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Кристина Есикова
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