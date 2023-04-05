Вице-канцлер ФРГ назвал красную черту в отношениях с Украиной

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек назвал отправку войск Германии на Украину красной чертой

Отправка войск Германии на Украину является красной чертой в отношениях Берлина и Киева. Об этом заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек, передает Die Welt.

«Мы не должны становиться участниками войны. Важно, чтобы эта граница всегда сохранялась. Это всегда балансирование. Есть риск зайти так далеко, что мы будем втянуты в войну», — заявил он.

Ранее Хабек извинился перед Украиной за опоздание с поставками оружия во время переговоров с президентом республики Владимиром Зеленским. «Вы объяснили мне, а также другим членам кабинета, что угроза войны была реальной. К тому времени мы начали в Германии дебаты о том, что должны поддержать Украину еще и оружием. Тогда Германия не могла или не хотела этого делать. Мне очень стыдно за все это… часть моей работы в прошлом году заключалась в том, чтобы помочь Украине предоставить оружие как можно быстрее и в максимальном количестве», — сказал Хабек.