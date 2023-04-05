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15:47, 5 апреля 2023Мир

Путин назвал рассорившее Россию и США событие

Путин заявил, что поддержка США госпереворота в Киеве 2014 года привела к спецоперации
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин назвал событие, которое рассорило Москву и Вашингтон и привело к проведению спецоперации на Украине. Об этом он рассказал на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, передает ТАСС.

«Использование Соединенными Штатами Америки в своей внешней политике таких инструментов как поддержка так называемых цветных революций, поддержка в этой связи госпереворота в Киеве в 2014 году в конечном-то итоге и привела к сегодняшнему украинскому кризису и дополнительно внесла свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений», — заявил глава государства.

Кроме того, он добавил, что отношения России и США, от которых напрямую зависит глобальная безопасность и стабильность, переживают глубокий кризис.

Ранее Путин заявил о готовности России к диалогу со всеми странами. По его словам, Москва не собирается ни от кого изолироваться и не имеет предвзятых и враждебных намерений по отношению к кому бы то ни было.

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Виктория Кондратьева
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