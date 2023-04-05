Модель Джулия Фокс снялась в скотче вместо одежды для обложки журнала Antidote Magazine

Американская актриса и модель Джулия Фокс снялась в скотче вместо одежды для обложки французского журнала Antidote Magazine. Соответствующее фото появилось в официальном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) издания.

Манекенщица предстала на размещенном кадре, лежа на полу с разведенными в стороны руками. При этом ее тело и поверхность рядом оказались покрыты серо-зеленой клейкой лентой. Так, она облегала фигуру бывшей возлюбленной рэпера Канье Уэста, обнажая часть груди. При этом знаменитость сделала макияж с объемными черными стрелками на веках и убрала волосы в гладкую прическу. «Джулия Фокс раздвигает границы моды», — указано в описании к публикации.

Известно, что фотографом выступил основатель журнала Янн Вебер, в то же время стилисткой на съемке оказалась ранее сотрудничавшая с Фокс Бриана Андалор.

В марте Джулия Фокс опровергла слухи о приеме лекарства для диабетиков ради похудения. «Все эти люди говорят, что я принимаю средства для похудения… Люди говорят, что я принимаю Ozempic или как там это называется. Нет, и у меня никогда его не было», — заявила она.