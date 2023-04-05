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11:28, 5 апреля 2023Забота о себе

Учительница-тиктокерша рассказала надоевшую ей шутку флиртующих мужчин

Учительница-тиктокерша пожаловалась, что мужчины пытаются очаровать ее шутками об алфавите

Фото: Guillaume Bonnefont / Globallookpress.com

24-летняя тиктокерша и учительница по имени Али Виктория пожаловалась на мужчин, которые пытаются очаровать ее избитыми шутками. На ее ролик в социальной сети TikTok обратило внимание издание The Sun.

Больше всего ей надоела шутка об алфавите, которую повторяют мужчины, пытающиеся флиртовать в личных сообщениях. «Пикаперские шуточки об учителях такие пошлые и неоригинальные. Шутят: ой, я забыл алфавит, нужно попробовать повторить его с тобой», — рассказала она.

Али Виктория ведет образовательную страницу для учителей и девушек и хочет, чтобы она оставалась площадкой для развития, а не становилась местом для знакомств. «Знаю, что повлиять на это не могу, но если вы странный парень, пожалуйста, убирайтесь. И один совет — есть мало вещей, которые учителя ненавидят больше, чем пикаперские шуточки про них», — высказалась тиктокерша.

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Александра Лисица
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