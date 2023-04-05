Связанную с делом Трампа порноактрису обязали возместить ему судебные издержки

Трамп-младший: порноактриса Дэниелс должна возместить экс-прездену $121 тыс. долларов

Апелляционный суд в Сан-Франциско обязал порноактрису Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффордс) возместить Дональду Трампу судебные издержки в размере 121 тысячи долларов. Об этом сообщил Дональд Трамп-младший в Twitter.

«Апелляционный суд 9 округа только что присудил Трампу возмещение гонорара адвоката в размере 121 962 долларов от Сторми Дэниелс. Это в дополнение примерно к 500 тысячам долларов, которые она уже ему должна», — написал сын экс-президента США.

Речь идет о судебном процессе между Дэниелс и Трампом в 2018 году, когда актриса обвинила политика в распространении информации, порочащей ее честь, однако проиграла суд.

Ранее прокуратура предъявила бывшему главе Белого дома обвинения по 34 пунктам, каждый из которых связан с фальсификацией деловых документов. Максимальное наказание за это нарушение предполагает четыре года тюремного заключения. По версии следствия, в 2016 году Трамп незаконно компенсировал из предвыборного фонда через адвоката выплату Дэниелс 130 тысяч долларов за молчание об их романе в прошлом. Трамп стал первым бывшим президентом США, которому предъявили уголовные обвинения.

