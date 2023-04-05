США ответили на слова Путина о поставке средств Украине для диверсий

Белый дом: США не поставляют Украине средства для организации диверсий за границей

США не поставляют Киеву средства для организации ударов за пределами Украины. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, его слова передает ТАСС.

Так американский чиновник ответил на заявление российского президента Владимира Путина о том, что западные спецслужбы поставляют Украине средства для диверсий за границей. Он отметил, что с начала конфликта Вашингтон передает Киеву разведданные, чтобы он лучше защищался и проводил операции.

«Я не буду вдаваться в подробности того, какие разведданные мы предоставляем и как мы это делаем, но они направлены на то, чтобы помогать Украине, как и все, что мы делаем», — указал Кирби. Он подчеркнул, что США не поощряют осуществление украинскими силами ударов за пределами страны.

Ранее Путин заявил, что отношения России и США, от которых напрямую зависит глобальная безопасность и стабильность, переживают глубокий кризис. Одним из ключевых событий, послуживших причиной ухудшения отношений, он назвал поддержку Вашингтоном госпереворота в Киеве в 2014 году.