США призвали Китай не использовать визит главы Тайваня для военной активности

Пентагон призвал Китай не использовать визит главы Тайваня в США ради военной активности

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх призвала КНР не использовать визит главы администрации Тайваня Цай Инвэнь в Соединенные Штаты для усиления военной активности в Тайваньском проливе.

«Китаю не следует использовать этот визит как повод для усиления какой-либо агрессивной активности в Тайваньском проливе», — заявила Сингх. Также заместитель пресс-секретаря Пентагона подчеркнула, что подобные визиты являются обыденными.

5 апреля Китай приступил к патрулированию в двух районах Тайваньского пролива перед встречей спикера палаты представителей США Кевина Маккарти с главой администрации острова Цай Инвэнь.

В сентябре 2022 года Китай обозначил обязательное условие установления устойчивого мира в Тайваньском проливе. Как заявил министр иностранных дел КНР Ван И, это станет возможным только после воссоединения острова с Китаем.