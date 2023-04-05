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23:59, 5 апреля 2023Россия

Вассерман объяснил обращение жены Дуды к Зеленскому на русском языке

Вассерман объяснил приветствие жены президента Польши к Зеленскому на русском языке

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Депутат Государственной Думы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман объяснил приветствие жены президента Польши Анджея Дуды Агаты Корнхаузер-Дуды в адрес президента Украины Владимира Зеленского на русском языке. Своим мнением он поделился в беседе с изданием «Взгляд».

Вассерман напомнил, что многие из поляков учили русский язык еще в советское время. По его словам, большинство из них также знают русский язык ввиду экономической выгоды при взаимодействии с Россией.

При этом многие поляки не говорят на украинском языке, так как это не имеет никакого экономического или культурного смысла.

Депутат добавил , что Зеленский не очень хорошо владеет своим языком, поэтому обращение первой леди Польши к нему на русском языке было вполне естественно.

Ранее сообщалось, что супруга Дуды поприветствовала Зеленского фразой на русском языке во время его первого официального визита в Варшаву. «Глава Украины сказал на мове "добрый ранок", а в ответ получил от жены польского президента Агаты: "добрый день" на чистом русском», — обратила внимание журналистка Ольга Скабеева.

Марина Совина
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