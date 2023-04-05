Захарова назвала размер военной помощи США Украине

Захарова заявила, что размер военной помощи США Украине с начала СВО превысит $35 млрд

Размер военной поддержки США Украине с начала специальной военной операции (СВО) превысит 35 миллиарда долларов после принятия нового пакета помощи. Об этом в среду, 5 апреля, во время брифинга по вопросам внешней политики заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляция ведется на YouTube-канале российского внешнеполитического ведомства.

«Страны Запада продолжают накачивать Украину оружием, собирать по всему миру иностранных наемников, делать все, чтобы конфликт на Украине был максимально продолжительным и кровопролитным», — отметила она.

Она напомнила, что ранее пресс-служба Пентагона заявила о выделении Киеву нового пакета помощи в размере 2,6 миллиарда долларов. В поставки помощи войдут системы зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, NASAMS, а также ракетные системы залпового огня «Град» и HIMARS, артиллерийские снаряды натовского калибра. «Таким образом с начала специальной военной операции размер американской военной помощи Украине составит более 35 миллиардов долларов. Это только американской», — подчеркнула Захарова.

При этом, как передает The New York Times, США вскоре исчерпают средства на помощь Украине. Издание со ссылкой на американского чиновника сообщило, что до сих пор поддержка Запада была твердой, но она не гарантирована. Как ожидается, бюджет Вашингтона на военную помощь Киеву закончится примерно к сентябрю.