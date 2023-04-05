Минпромторг определил параметры закупок беспилотников до 2030 года

Минпромторг: спрос на гражданские беспилотники в РФ до 2030 года составит 200 млрд рублей

Минпромторг определил параметры гражданского госзаказа на беспилотники. До 2030 года спрос составит 200 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, утвержденный протоколом по итогам совещаний под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

В частности, в 2023-2026 годах министерство оценивает объем госзаказа в 100 миллиардов рублей. При этом на закупку дронов пойдет 8,6 миллиарда рублей в 2023 году, 49,6 миллиарда рублей — в 2024-2025 годах, и 42,1 миллиарда рублей — в 2026-м, в том числе 36 миллиардов рублей — со стороны госорганов.

Как отметили источники газеты в российском правительстве, объем закупок планируется утвердить осенью при формировании бюджета на 2024-2026 годы. Кроме того, Минпромторг указал, что в натуральном выражении федеральные органы и госкомпании претендуют на 480 тысяч единиц техники до 2030 года. До 2026-го речь идет о 250 тысячах единиц, при этом 90 процентов составят легкие и средние машины.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин поручил правительству создать комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем. Также было поручено утвердить стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года с перспективой на пять лет.

Ранее концерн ВКО «Алмаз-Антей» приступил к серийному производству квадрокоптеров для гражданского рынка. В беспилотниках используются российские материалы, дроны отличаются высокой прочностью и могут использоваться при отрицательных температурах и сильном ветре.