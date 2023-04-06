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10:48, 6 апреля 2023Наука и техника

«Алроса» отработала торпедные стрельбы в море

Модернизированная подлодка «Алроса» отработала торпедные стрельбы в Черном море
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Andrew Butko / Wikimedia

Модернизированная дизель-электрическая подводная лодка «Алроса», которая является старейшей подлодкой Черноморского флота (ЧФ), отработала торпедные стрельбы в Черном море. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота, передает РИА Новости.

«Экипаж дизель-электрической подводной лодки "Алроса" Черноморского флота отрабатывает элементы курсовой задачи Л-3, которая является составной частью программы подготовки подводного корабля к выполнению задач по предназначению», — говорится в сообщении.

Учения проходят на одном из полигонов в Черном море. Подводники выполнили глубоководное погружение, отработали алгоритмы действий по применению вооружения на различных глубинах и управлению подлодкой, а также различные способы всплытия на поверхность.

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Отмечается, что в ходе учений экипаж выполнил торпедные стрельбы по подводным и надводным целим. На следующем этапе подготовки подводники проведут постановку минных заграждений и отработают действия по уклонению от противолодочной авиации.

В июне 2022 года издание The Drive писало, что подлодка «Алроса» проекта 877В «Палтус» имеет водометный движитель вместо гребного винта. Это позволяет субмарине развивать более высокие скорости, оставаясь малошумной. После модернизации «Алроса» получила ракеты «Калибр».

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Даниил Иринин
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