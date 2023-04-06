41-летняя Джессика Альба попала в объектив папарацци в бикини и удивила фанатов

Папарацци запечатлели 41-летнюю актрису Джессику Альбу на Гавайях в бикини

Американская актриса Джессика Альба попала в объектив папарацци в откровенном образе и удивила фанатов. Соответствующие снимки и комментарии приводит издание Daily Mail.

41-летняя знаменитость была замечена на Гавайях, куда она отправилась на отдых вместе со своим мужем, продюсером Кэшем Уорреном. Так, уличные фотографы запечатлели звезду фильма «Удачи, Чак!» в бикини зеленого цвета и солнцезащитных очках. При этом на размещенных кадрах видно, что ее волосы были распущены.

Читатели портала восхитились фигурой актрисы, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Молодые девушки, которые думают о больших губах, обратите внимание! У Джессики все естественно», «Вау, она все еще выглядит прекрасно», «Какая она красивая и выглядит очаровательно», «Вот это настоящее тело! И да, ей за 40 и она мама троих детей», «Приятно смотреть на тех звезд, которые демонстрируют окружающим свою натуральность», — высказывались они.

В ноябре 2022 года Джессика Альба восхитила поклонников внешним видом до и после нанесения макияжа. В начале опубликованного в соцсетях ролика знаменитость предстала перед подписчиками в черной майке и с чуть влажными волосами, продемонстрировав лицо без макияжа. Позади нее позировали стилист и визажист. Затем актриса прикрыла камеру рукой и на следующем кадре показала свою внешность после преображения.