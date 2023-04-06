Сервисы Apple перестанут работать на некоторых iPhone

Инсайдер: сервисы Apple отключат на старых версиях iOS, macOS, watchOS и tvOS 1 мая

Компания Apple ограничит работу своих сервисов на некоторых устаревших версиях ОС. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты тематического портала сослались на сообщение известного инсайдера под ником StellaFudge. Специалист рассказал, что с 1 мая Apple отключит свои сервисы на iOS 11-11.2.6, macOS 10.13-10.13.3, watchOS 4-4.2.3 и tvOS 11-11.2.6.

Судя по всему, сервисы для владельцев iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и Apple TV на базе вышеперечисленных ОС перестанут работать. По словам StellaFudge, исключение составит лишь iCloud — доступ к сервису облачного хранилища останется у всех пользователей.

По словам журналистов медиа, вероятнее всего, Apple предупредит пользователей устаревших ОС о том, что им нужно будет установить актуальные обновления операционных систем. Специалисты отметили, что с проблемой столкнется лишь ограниченное количество потребителей — по данным на середину февраля 2023 года, лишь 8 процентов владельцев iPhone пользуются iOS 14 или более старой версией ОС.

У Apple есть большое количество цифровых сервисов — Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+, Apple Fitness+, Apple News+ и другие. Журналисты обратились в компанию за комментарием, но не получили оперативного ответа.

В конце марта Apple объявила, что мероприятие WWDC 2023 с анонсом новых операционных систем пройдет с 5 по 9 июня. Презентация состоится в онлайн-формате с трансляцией через интернет.