Минкульт призвали отменить концерт Басты из-за «непатриотичных высказываний»

Минкульт призвали отменить концерт Басты в Ставрополе из-за «непатриотичных высказываний»

Активисты обратились в Министерство культуры России с призывом отменить концерт хип-хоп-исполнителя Василия Вакуленко, выступающего под псевдонимом Баста, в Ставрополе из-за его «непатриотичных высказываний». Об этом сообщает Life со ссылкой на источники.

Причиной недовольства жителей города стали высказывания артиста в рамках шоу блогерши Анастасии Ивлеевой Agentshow 3.0. Там Баста описал политическую ситуацию в мире фразой «смотрим кино дальше», а также отметил, что рассматривал вариант покинуть Россию, однако не стал делать этого, так как на него работает «большое количество людей».

«Как семьянин и вообще человек, ответственный за людей, с которыми я вместе работаю и считаю своими друзьями, как бы я мог… Честно могу сказать, без иронии: я с этой землей связан как-то и физически, и ментально. Я не могу отсюда уезжать надолго, как бы здесь ни было тяжело», — рассказал исполнитель.

Активисты Ставрополя передали в Минкульт два заявления с требованием отменить выступление музыканта, запланированное на 8 июня. По их словам, Вакуленко пренебрежительно высказался о действиях России, из-за чего не должен давать концерт в городе.

Ранее в Пятигорске отменили концерт Дианы Арбениной и ее группы «Ночные снайперы».