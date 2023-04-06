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11:05, 6 апреля 2023Культура

Еще в одном городе отменили концерт Дианы Арбениной

В Пятигорске отменили концерт Дианы Арбениной и ее группы «Ночные снайперы»

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Пятигорске отменили концерт российской певицы Дианы Арбениной и ее группы «Ночные снайперы». Об этом сообщает ТАСС.

Выступление было запланировано на 8 июня и должно было состояться во Дворце культуры «София».

«У нас концерт отменен. Может, он состоится в другом месте», — отметили представители учреждения, отказавшись называть причины принятого решения.

Ранее тур Арбениной по городам России оказался под угрозой полной отмены из-за того, что артистка выступала с критикой специальной военной операции (СВО) на Украине. Выступления уже отменили в нескольких городах — Тольятти, Чебоксарах и Ульяновске.

1 апреля российскую рок-группу «Сплин» убрали с афиши музыкального фестиваля «Ветер Сибири» после жалобы общественников из «Союза отцов Новосибирской области».

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Анастасия Астахова
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