Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
21:54, 6 апреля 2023Экономика

В Китае предрекли крах доллару

Обозреватель SCMP Ло: крах доллара произойдет из-за недальновидного поведения США
СюжетКурс доллара:

Фото: Unsplash

Доллару грозит крах в ближайшем будущем, если США не прекратят его использовать как оружие против недружественных государств. С таким мнением выступил обозреватель Алекс Ло в материале для South China Morning Post.

По словам журналиста из Китая, многие страны стремятся отказаться от использования доллара, «чтобы вырваться из тисков гангстерской внешней политики США». В качестве аргумента он привел цитату Владимира Ленина: «Есть десятилетия, когда ничего не происходит, и недели, за которые происходят десятилетия». По мнению Ло, это высказывание относится и к революциям, и к финансовым кризисам.

Материалы по теме:
В США начался масштабный банковский кризис. Борьба с инфляцией и всплеск паники: как возникла угроза мировой экономике?
В США начался масштабный банковский кризис.Борьба с инфляцией и всплеск паники: как возникла угроза мировой экономике?
16 марта 2023
Швейцария спасла Credit Suisse и избежала большого кризиса. Но почему это может уничтожить ее репутацию?
Швейцария спасла Credit Suisse и избежала большого кризиса.Но почему это может уничтожить ее репутацию?
31 марта 2023

Автор SCMP обвинил Вашингтон в несоблюдении правил международной торговли и предрек доллару крах из-за недальновидного поведения страны.

«США вводят санкции против отдельных лиц, компаний и стран, по своему усмотрению и по щелчку изгоняют их с мирового рынка. Но это еще не все. Теперь Соединенные Штаты указывают странам и компаниям, с кем те могут торговать, а с кем — нет», — уточнил Ло.

Ранее Министр финансов России Антон Силуанов объяснил причины роста курса доллара. По его мнению, притоки и оттоки валют связаны с торговым балансом.

Во время дневных торгов в четверг, 6 апреля, доллар побил очередной рекорд по отношению к рублю — курс американской валюты превысил показатель в 81 рубль впервые с 15 апреля 2022 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Макрон не смог переубедить Си Цзиньпина поменять позицию по Украине
Стало известно о попытках ВСУ отбросить «Вагнер» от «дороги жизни» в Артемовске
Чимаев раскрыл дату следующего поединка в UFC
Назван годовой объем торговли между Россией и Белоруссией
Менеджер Александра Емельяненко прокомментировал инцидент с бойцом в аэропорту
Американский разведчик назвал Путина мастером побеждать
Стала известна реакция организма Берлускони на лечение рака крови
Глава Минпросвещения прояснил ситуацию с черчением в школах
Раскрыты детали переговоров стран НАТО по Украине
Пушилин заявил о попытках ВСУ сместить фокус внимания с Артемовска на Авдеевку
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.