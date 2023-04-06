В Китае предрекли крах доллару

Обозреватель SCMP Ло: крах доллара произойдет из-за недальновидного поведения США

Доллару грозит крах в ближайшем будущем, если США не прекратят его использовать как оружие против недружественных государств. С таким мнением выступил обозреватель Алекс Ло в материале для South China Morning Post.

По словам журналиста из Китая, многие страны стремятся отказаться от использования доллара, «чтобы вырваться из тисков гангстерской внешней политики США». В качестве аргумента он привел цитату Владимира Ленина: «Есть десятилетия, когда ничего не происходит, и недели, за которые происходят десятилетия». По мнению Ло, это высказывание относится и к революциям, и к финансовым кризисам.

Автор SCMP обвинил Вашингтон в несоблюдении правил международной торговли и предрек доллару крах из-за недальновидного поведения страны.

«США вводят санкции против отдельных лиц, компаний и стран, по своему усмотрению и по щелчку изгоняют их с мирового рынка. Но это еще не все. Теперь Соединенные Штаты указывают странам и компаниям, с кем те могут торговать, а с кем — нет», — уточнил Ло.

Ранее Министр финансов России Антон Силуанов объяснил причины роста курса доллара. По его мнению, притоки и оттоки валют связаны с торговым балансом.

Во время дневных торгов в четверг, 6 апреля, доллар побил очередной рекорд по отношению к рублю — курс американской валюты превысил показатель в 81 рубль впервые с 15 апреля 2022 года.