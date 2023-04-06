Названы главные покупатели недвижимости в Дубае среди россиян

Главными покупателями жилья в Дубае среди россиян стали жители Москвы, Петербурга и Сочи

По итогам марта 2023 года главными покупателями недвижимости в Дубае среди россиян стали жители Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты портала Emirates.Estate.

По данным специалистов, в третьем месяце текущего года на москвичей пришлось 29,87 процента от общего количества запросов со стороны граждан России. Вторыми в списке наиболее активных покупателей жилья на популярном курорте эксперты назвали жителей Петербурга с долей в 5,88 процента. Замкнули тройку жители Сочи с показателем в 1,67 процента от общего числа обращений. В первую пятерку также попали Екатеринбург (1,32 процента от всех запросов) и Нижний Новгород (0,96 процента от всех запросов).

В апреле эксперты компании Dubai-Realty.com пришли к выводу, что россияне бросились скупать недвижимость в Дубае. Согласно их данным, по итогам первых двух месяцев нынешнего года спрос на приобретение жилья на популярном курорте со стороны граждан России увеличился на 127,6 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.