Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:15, 6 апреля 2023Среда обитания

Названы главные покупатели недвижимости в Дубае среди россиян

Главными покупателями жилья в Дубае среди россиян стали жители Москвы, Петербурга и Сочи

Фото: Unsplash

По итогам марта 2023 года главными покупателями недвижимости в Дубае среди россиян стали жители Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты портала Emirates.Estate.

По данным специалистов, в третьем месяце текущего года на москвичей пришлось 29,87 процента от общего количества запросов со стороны граждан России. Вторыми в списке наиболее активных покупателей жилья на популярном курорте эксперты назвали жителей Петербурга с долей в 5,88 процента. Замкнули тройку жители Сочи с показателем в 1,67 процента от общего числа обращений. В первую пятерку также попали Екатеринбург (1,32 процента от всех запросов) и Нижний Новгород (0,96 процента от всех запросов).

В апреле эксперты компании Dubai-Realty.com пришли к выводу, что россияне бросились скупать недвижимость в Дубае. Согласно их данным, по итогам первых двух месяцев нынешнего года спрос на приобретение жилья на популярном курорте со стороны граждан России увеличился на 127,6 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
Макрон не смог переубедить Си Цзиньпина поменять позицию по Украине
США раскрыли подробности о бегстве экс-президента Афганистана из страны
В Госдуме назвали цель визита Макрона в Китай
В Совфеде оценили заявление Макрона о ядерном оружии
Лукашенко вернулся в Белоруссию
«Аэрофлот» продлил бесплатный провоз спортивного снаряжения
Нашествие прыгающих червей началось в очередном американском штате
Во Франции подростка задержали по подозрению в подготовке терактов
В Белом доме высказались о выводе войск США из Афганистана
В Польше испугались идеи создания единого государства с Украиной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.