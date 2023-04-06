В Финляндии пожаловались на отсутствие права выбора при вступлении в НАТО

Финский публицист Бекман: в вопросе вступления в НАТО финнам не дали права выбора

Финский обществовед и публицист Йохан Бекман заявил, что у жителей Финляндии не было права выбора в вопросе присоединения страны к НАТО. Об этом он сообщил в эфире программы «Соловьев LIVE».

По словам Бекмана, в данной ситуации финны стали «заложниками правительства». Эксперт подчеркнул, что власти страны вымогают с жителей колоссальные суммы денег. При этом руководство говорит, что «Финляндия должна вступить в НАТО блицкригом — других вариантов нет», указал он.

В связи с повышением цен на электроэнергию и продукты народ Финляндии думает лишь о выживании, а не политике, высказался публицист.

«Никто не дает пространства в контенте наших СМИ — там одна ненависть против русских. Поэтому другого выбора нет», — добавил Бекман.

Ранее сообщалось, что правительство Финляндии приняло постановление о Североатлантическом договоре, завершив процесс вступления страны в НАТО.

4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО. Госсекретарь США Энтони Блинкен принял участие в церемонии официального вступления Хельсинки в блок, приняв ратифицированные другими членами альянса протоколы о вступлении.