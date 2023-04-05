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14:41, 5 апреля 2023Мир

Правительство Финляндии завершило процесс вступления страны в НАТО

МИД Финляндии: правительство завершило процесс вступления страны в НАТО

Фото: Markku Ulander / Lehtikuva / Reuters

Правительство Финляндии на пленарном заседании приняло постановление о Североатлантическом договоре, завершив процесс вступления страны в НАТО. Об этом сообщается на официальном сайте МИД республики.

«Постановление правительства завершает процесс вступления в альянс на национальном уровне, и Североатлантический договор интегрируется в финское законодательство», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО. Госсекретарь США Энтони Блинкен принял участие в церемонии официального вступления Хельсинки в блок, приняв ратифицированные другими членами альянса протоколы о вступлении.

Финляндия подала заявку на вступление в альянс в мае 2022 года совместно со Швецией. Стокгольм пока не смог стать членом альянса из-за противоречий с Турцией после акций сожжения Корана.

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Глеб Бажуткин
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