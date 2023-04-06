ФСИН выделят частоты для глушения сотовой связи в российских колониях

«Известия»: ГКРЧ выделит ФСИН частоты для глушения сотовой связи в учреждениях УИС

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) планирует выделить Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) частоты для глушения сотовой связи. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщают «Известия» со ссылкой на материалы комиссии.

По данным ведомства, предоставить ресурс намерены в конце апреля. Это нужно для того, чтобы осужденные не могли использовать телефоны. Заглушить с помощью таких частот получится технику с 2G, 3G, LTE и Wi-Fi. Отмечается, что включать глушилки разрешено только на территории учреждений уголовно-исправительной системы (УИС).

Ранее стало известно, что в 2022 году впервые в истории УИС России благодаря слаженным действиям личного состава не было допущено ни одного побега из колоний и СИЗО. Кроме того, в минувшем году на треть снизилось количество преступлений, совершенных в учреждениях УИС.

Во ФСИН отметили, что за 25 лет число побегов из-под охраны сократилось более чем в 100 раз. В эту статистику не входят побеги или попытки побегов из колоний-поселений, где осужденные находятся под надзором.