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16:43, 6 апреля 2023Наука и техника

Россияне научились покупать игры в обход запретов

XYZ School: более 80% российских геймеров испытывали проблемы с покупкой видеоигр

Фото: Unsplash

Российские геймеры все чаще стали пользоваться альтернативными способами покупки видеоигр. Об этом сообщается в исследовании онлайн-школы в сфере разработки игр XYZ School, с которым ознакомилась редакция «Ленты.ру».

В материале говорится, что с начала 2022 года 81 процент геймеров из России испытывали проблемы с покупкой видеоигр. Чаще всего такие трудности возникали при покупке в цифровом сервисе Steam — 56 процентов, PlayStation Store — 20 процентов.

По словам специалистов онлайн-школы, россияне стали пользоваться обходными путями и приобретать игры, несмотря на запреты. Согласно проведенному опросу, 26 процентов геймеров пополняли кошельки цифровых магазинов через сторонние сервисы, 27 процентов покупали ключи доступа или подарочные сертификаты, VPN и функцией сменой региона пользовались 19 процентов игроков.

По словам коммерческого директора XYZ School Кирилла Фомина, в текущих условиях выиграли посредники, которые продают видеоигры с наценкой: «По нашим оценкам средний чек при таких покупках составляет около семи тысяч рублей».

Приобретая игры альтернативными методами, 41 процент геймеров потратил не более 5 тысяч рублей, 20 процентов — от 5 до 10 тысяч рублей, от 10 до 20 тысяч рублей — 10 процентов. Только 5 процентов геймеров потратили на игры свыше 20 тысяч рублей, 24 процента игроков не пользовались альтернативными способами.

Ранее в «М.Видео-Эльдорадо» рассказали, что God of War: Ragnarok стала самой популярной игрой на PlayStation 5 в России. Владельцы Xbox чаще всего покупали Hogwarts Legacy.

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Андрей Ставицкий
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