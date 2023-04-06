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19:28, 6 апреля 2023Мир

Представители МИД России и США обсудили задержание Гершковича

Замглавы МИД России Рябков обсудил с послом США Трейси задержание журналиста Гершковича

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Замглавы МИД России Сергей Рябков обсудил задержание в России американского журналиста Эвана Гершковича с послом США Линн Трейси, об этом сообщается на сайте российского ведомства.

«В ходе обсуждения затронутого Трейси вопроса о задержании в России американского гражданина Гершковича внимание главы дипмиссии обращено на серьезный характер предъявленных ему обвинений. Подчеркнуто, что он был задержан с поличным при попытке получения секретных сведений, используя свой журналистский статус в качестве прикрытия для противоправных действий, квалифицируемых как шпионаж», — сказано в заявлении российского МИД.

Там также говорится, что вопрос доступа к журналисту представителей американского посольства, которые были своевременно уведомлены о факте задержания, решается с учетом имеющейся консульской практики и законодательства Российской Федерации. Кроме того, представители ведомств затронули другие проблемные моменты в двусторонних отношениях.

ФСБ задержала Гершковича 30 марта в Екатеринбурге. Журналиста подозревают в том, что он собирал составляющие государственную тайну материалы о предприятии российской оборонной промышленности.

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Анастасия Заикина
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