Bonduelle объявила о выходе из бизнес-ассоциации «Русбренд»

«Известия»: Bonduelle объявила о выходе из «Русбренд» и перенесла офис в Казахстан

Bonduelle официально объявила о выходе из бизнес-ассоциации «Русбренд». Предполагалось, что компания прекратит платить взносы уже с 2024 года. Об пишут «Известия».

В «Русбренд» подтвердили: производитель остановит членство со следующего года. По информации издания, Bonduelle уже успела перенести свой офис, который отвечает за маркетинг, в Казахстан. Однако в российском офисе Bonduelle рассказали, что продолжают работу в России в рамках законодательства и договорных обязательств с клиентами и партнерами.

В 2022 году «Русбренд» покидали те компании, которые полностью или частично останавливали развитие в стране. Так, например, было с брендами Nike, Coca-Сola company (подразделение, которое отвечало за маркетинг компании).

Ранее в России не зафиксировали заметных поставок продукции IKEA. Гендиректор ассоциации Александр Шестаков заявил, что российские покупатели не нуждаются в продукции ушедшей из страны IKEA.