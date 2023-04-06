Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
05:42, 6 апреля 2023Экономика

Bonduelle объявила о выходе из бизнес-ассоциации «Русбренд»

«Известия»: Bonduelle объявила о выходе из «Русбренд» и перенесла офис в Казахстан

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Bonduelle официально объявила о выходе из бизнес-ассоциации «Русбренд». Предполагалось, что компания прекратит платить взносы уже с 2024 года. Об пишут «Известия».

В «Русбренд» подтвердили: производитель остановит членство со следующего года. По информации издания, Bonduelle уже успела перенести свой офис, который отвечает за маркетинг, в Казахстан. Однако в российском офисе Bonduelle рассказали, что продолжают работу в России в рамках законодательства и договорных обязательств с клиентами и партнерами.

В 2022 году «Русбренд» покидали те компании, которые полностью или частично останавливали развитие в стране. Так, например, было с брендами Nike, Coca-Сola company (подразделение, которое отвечало за маркетинг компании).

Ранее в России не зафиксировали заметных поставок продукции IKEA. Гендиректор ассоциации Александр Шестаков заявил, что российские покупатели не нуждаются в продукции ушедшей из страны IKEA.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
На Украине озвучили условие для переговоров по Крыму
Лиса вывела на прогулку лисят в Москве и попала на видео
Китай примет решительные меры для наказания «сепаратистов Тайваня»
Bonduelle объявила о выходе из бизнес-ассоциации «Русбренд»
Жительница Испании рассказала о курсах перед заведением питомца в стране
Россиянин отдохнул в санатории в Анапе и назвал его бомжатником
В США раскрыли реальную причину ареста Трампа
В России пообещали ассиметричный ответ на угрозы Запада
Блинкен снова попросил Лаврова обменять осужденного в России за шпионаж Уилана
В Польше заявили о «последствиях нацистской идеологии» у беженцев с Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.