В Германии осудили реакцию украинских дипломатов на призыв к миру

Глава Евангелической церкви Германии Куршус раскритиковала украинских дипломатов

Глава Евангелической церкви Германии Аннета Куршус осудила реакцию заместителя главы украинского МИД Андрея Мельника и посла Украины Алексея Макеева на призыв к миру, который прозвучал от немецких социал-демократов, в беседе с газетой Kolner Stadt-Anzeiger.

Куршус заявила, что отказывается считать призывы к переговорам циничными и наивными, цитирует ее Die Zeit. «Мы ни в коем случае не должны ослаблять наши усилия по налаживанию диалога», — подчеркнула она. По ее словам, очные переговоры «не произойдут сами по себе», а их нужно организовать.

Также Куршус добавила, что ее раздражает «построенная альтернатива между поставками оружия и переговорами».

Ранее Андрей Мельник назвал призыв добиться скорейшего прекращения огня на Украине и перемирия с Россией маразматическим. С ним согласился и Алексей Макеев, который заявил, что призыв к миру — это «не первоапрельская шутка», а «откровенный цинизм по отношению к многочисленным жертвам российской агрессии».