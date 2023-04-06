В российском регионе арестовали подростка за диверсию на железной дороге

В Кемеровской области поместили в СИЗО 16-летнего подростка за диверсию на железной дороге

В Кемеровской области суд арестовал 16-летнего подростка за диверсию на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СКР).

Молодой человек будет находиться в СИЗО до 1 июня. Он признал вину.

По данным ведомства, 28 марта фигурант выполнял задание от неизвестного лица. Он поджег релейных шкаф на станции Ишаново Западно-Сибирской железной дороги. Отмечается, что за это юноше заплатили.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 281 («Диверсия») Уголовного кодекса РФ.

Ранее стало известно, что россиянина с несовершеннолетним сыном задержали за поджог на железной дороге в Луганской народной Республике.