Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:03, 6 апреля 2023Силовые структуры

В российском регионе арестовали подростка за диверсию на железной дороге

В Кемеровской области поместили в СИЗО 16-летнего подростка за диверсию на железной дороге
СюжетДиверсии в России

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Кемеровской области суд арестовал 16-летнего подростка за диверсию на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СКР).

Молодой человек будет находиться в СИЗО до 1 июня. Он признал вину.

По данным ведомства, 28 марта фигурант выполнял задание от неизвестного лица. Он поджег релейных шкаф на станции Ишаново Западно-Сибирской железной дороги. Отмечается, что за это юноше заплатили.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 281 («Диверсия») Уголовного кодекса РФ.

Ранее стало известно, что россиянина с несовершеннолетним сыном задержали за поджог на железной дороге в Луганской народной Республике.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Пригожин опроверг отступление ВСУ из Артемовска
Главы МИД Саудовской Аравии и Ирана впервые встретились
Курс доллара поднялся выше 81 рубля
Обнаружены следы оазисов жизни в эпоху «Земли-снежка»
Алеся Кафельникова опубликовала новые фото в бикини
Грузовик насмерть сбил мужчину на зебре в центре Москвы
В российском регионе арестовали подростка за диверсию на железной дороге
Названы доступные россиянам безвизовые страны на лето
Снижение рубля к доллару объяснили
Кантемир Балагов заявил о прекращении работы в кино
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.