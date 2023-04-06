В ДНР заявили об отказе Киева принять единый механизм поиска пропавших без вести

Омбудсмен ДНР сообщила, что Киев отказался принять единый механизм поиска пропавших людей

Власти Украины отказались принять единый с Донецкой народной республикой (ДНР) механизм поиска пропавших без вести людей. Об этом сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова, передает ТАСС.

«Была предложена соответствующая дорожная карта, которую до 2021 года представители Киева просто игнорировали, а затем заявили, что эта тема им неинтересна», — рассказала Морозова.

По ее словам, в ДНР занимаются поисковой деятельностью с 2014 года и создали специальную лабораторию для проведения молекулярно-генетических исследований.

Киеву предлагали создать общий механизм поиска пропавших людей еще с 2014 года, но предложение так и не заинтересовало украинскую сторону.

В декабре 2022 года группа хакеров взломала служебный архив начальника Генштаба Вооруженных сил Украины и сообщила, что только к 30 ноября пропавшими без вести были признаны 35 382 украинских военнослужащих.