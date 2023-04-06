В Евросоюзе возникли разногласия насчет места закупки боеприпасов для Украины

Politico: страны Евросоюза не определились с местом закупки боеприпасов для Украины

Страны Евросоюза не могут определиться, будут ли контракты для закупки боеприпасов Украине заключаться только с компаниями из ЕС, или они будут открыты для производителей из других государств. О возникших разногласиях по данному вопросу сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

«Спорным остается вопрос, будут ли эти оружейные контракты заключаться исключительно с компаниями ЕС, или же они будут открыты и для внешних производителей», — сказано в статье.

Как отметили источники издания, Франция желает, чтобы контракты заключались с компаниями внутри Евросоюза. При этом Греция и Кипр поддерживают Париж. Это связано с их желанием избежать заключения контрактов с турецкими производителями.

Как подчеркнули дипломаты, Еврокомиссии нужно проделать дополнительную работу до того, как будет достигнута окончательная сделка. Источники также сообщили, что послы европейских стран уже договорились о передаче большего количества боеприпасов Киеву.

5 апреля в Пентагоне заявили, что Украина на данный момент нуждается в поставках систем противовоздушной обороны (ПВО).

В свою очередь, 4 апреля администрация президента США Джо Байдена анонсировала новую помощь ВСУ в области безопасности — она включает предоставление Киеву большего количества боеприпасов для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, перехватчиков ПВО и артиллерийских снарядов.