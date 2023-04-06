В России ответили на озвученное Киевом условие для переговоров по Крыму

Депутат Чепа раскритиковал озвученное Киевом условие для переговоров по Крыму

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа раскритиковал озвученное Украиной условие для переговоров по Крыму. В разговоре с «Лентой.ру» депутат заявил, что заявления Киева не имеют под собой оснований.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины по вопросам внешней политики и стратегического партнерства Андрей Сибига назвал условие для переговоров по Крыму. По его словам, Киев готов к переговорам с Россией, если украинские войска дойдут до его границ.

Россия всегда готова отразить любое вторжение, независимо от того, кто это будет и с какой стороны Алексей Чепа депутат Госдумы

«Все условия, которые выдвигают политики Украины, не имеют под собой никаких оснований. Не они определяют процессы, происходящие на их территории», — заявил Чепа.

Депутат отметил, что заявления о вторжении в Крым Киев уже не раз озвучивал. «Потому это, кроме как попытки привлечь к определенной персоне внимания, смысла не имеет», — заключил он.

В начале апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов поделился планом по «деоккупации» Крыма из 12 шагов.

Политик, в частности, предложил переименовать Севастополь в «объект № 6», ввести люстрацию, определяющую, кто из крымчан потеряет избирательные права за связи с Россией, а также снести Крымский мост. По словам Данилова, все детали будут отражены в «новой редакции Стратегии деоккупации Крыма».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал не относиться серьезно к идее Киева переименовать город. Он заявил, что слова политиков больше похожи на «записи в медицинской карте из палаты номер 6».