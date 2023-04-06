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11:16, 6 апреля 2023Россия

В России ответили на озвученное Киевом условие для переговоров по Крыму

Депутат Чепа раскритиковал озвученное Киевом условие для переговоров по Крыму
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа раскритиковал озвученное Украиной условие для переговоров по Крыму. В разговоре с «Лентой.ру» депутат заявил, что заявления Киева не имеют под собой оснований.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины по вопросам внешней политики и стратегического партнерства Андрей Сибига назвал условие для переговоров по Крыму. По его словам, Киев готов к переговорам с Россией, если украинские войска дойдут до его границ.

Россия всегда готова отразить любое вторжение, независимо от того, кто это будет и с какой стороны

Алексей Чепадепутат Госдумы

«Все условия, которые выдвигают политики Украины, не имеют под собой никаких оснований. Не они определяют процессы, происходящие на их территории», — заявил Чепа.

Депутат отметил, что заявления о вторжении в Крым Киев уже не раз озвучивал. «Потому это, кроме как попытки привлечь к определенной персоне внимания, смысла не имеет», — заключил он.

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В начале апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов поделился планом по «деоккупации» Крыма из 12 шагов.

Политик, в частности, предложил переименовать Севастополь в «объект № 6», ввести люстрацию, определяющую, кто из крымчан потеряет избирательные права за связи с Россией, а также снести Крымский мост. По словам Данилова, все детали будут отражены в «новой редакции Стратегии деоккупации Крыма».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал не относиться серьезно к идее Киева переименовать город. Он заявил, что слова политиков больше похожи на «записи в медицинской карте из палаты номер 6».

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Варвара Кошечкина
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