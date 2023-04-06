В России ответили на озвученное Киевом условие для переговоров по Крыму
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа раскритиковал озвученное Украиной условие для переговоров по Крыму. В разговоре с «Лентой.ру» депутат заявил, что заявления Киева не имеют под собой оснований.
Ранее заместитель главы офиса президента Украины по вопросам внешней политики и стратегического партнерства Андрей Сибига назвал условие для переговоров по Крыму. По его словам, Киев готов к переговорам с Россией, если украинские войска дойдут до его границ.
Россия всегда готова отразить любое вторжение, независимо от того, кто это будет и с какой стороны
«Все условия, которые выдвигают политики Украины, не имеют под собой никаких оснований. Не они определяют процессы, происходящие на их территории», — заявил Чепа.
Депутат отметил, что заявления о вторжении в Крым Киев уже не раз озвучивал. «Потому это, кроме как попытки привлечь к определенной персоне внимания, смысла не имеет», — заключил он.
В начале апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов поделился планом по «деоккупации» Крыма из 12 шагов.
Политик, в частности, предложил переименовать Севастополь в «объект № 6», ввести люстрацию, определяющую, кто из крымчан потеряет избирательные права за связи с Россией, а также снести Крымский мост. По словам Данилова, все детали будут отражены в «новой редакции Стратегии деоккупации Крыма».
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал не относиться серьезно к идее Киева переименовать город. Он заявил, что слова политиков больше похожи на «записи в медицинской карте из палаты номер 6».